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Вторник, 12 ноября 2019, 12:25 мск

Новости Наука

Ученые признали тайгу источником парниковых газов

Ученые Хельсинкского университета выяснили, что леса Северного полушария служат источником парниковых газов. Деревья могут транспортировать закись азота из почвы в атмосферу.

Исследование ученых было опубликовано в издании Nature Communications. Специалисты оценили роль деревьев как источников и поглотителей парниковых газов. Выяснилость, что закись азота выделяется не только почвой, но и растениями бореального пояса – елями, соснами, березами и другими деревьями, растущими в северных лесах, в том числе в тайге.

Парниковая активность закиси азота (N2O) в 298 раз выше, чем у углекислого газа. Количество генерируемой деревьями закиси азота четко зависит от сезона, а соответственно – от физиологической активности растений. Зимой количество выбросов снижается, деревья могут даже поглощать этот газ, но в целом остаются источниками N2O.

Выбросы закиси азота могут иметь большое значение для климата и экосистем Северной Европы и Северной Азии, например, в российской тайге, делаю вывод ученые. Однако для адекватной оценки влияния сезонных колебаний N2O в бореальных лесах необходимы дальнейшие исследования.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

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