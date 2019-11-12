Ученые установили настоящий возраст реки Нил

Группа американских, итальянских и израильских ученых установила истинный возраст Нила. Оказалось, что река в шесть раз старше, чем считалось ранее.

Геологи Техасского университета в Остине, Еврейского Университета Иерусалима и Третьего университета Рима изучили древние вулканические породы в Эфиопском нагорье и сопоставили их с отложениями под дельтой Нила. Выяснилось, что Эфиопское нагорье оставалось на одинаковой высоте в течение миллионов лет благодаря поддержке мантийной породы снизу.

Затем данные загрузили в нейросеть, которая смоделировала 40 млн лет тектонической активности плит в регионе. Ученые сделали вывод, что возраст Нила достигает 30 млн лет, то есть в шесть раз больше, чем считалось ранее.

При этом если бы не поддержка со стороны мантийных пород, Нил повернул бы на запад еще несколько миллионов лет назад, что сильно повлияло бы на развитие и миграцию предков человека.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

Каир. Другие новости 12.11.19

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