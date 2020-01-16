Ученые заявили о массовом вымирании морских птиц из-за жары

Климатические изменения привели к появлению в океане пятен с теплой водой, в которых погибают питательные для морских обитателей водоросли. При этом другие виды водорослей вызывают так называемое «цветение» у побережья, тем самым нанося огромный ущерб морской фауне и сфере рыболовства.

О массовом вымирании птиц, питающихся морской рыбой, говорится в пресс-релизе Вашингтонского университета, на который ссылается CNN. Останки пернатых выбросило на побережье Северной Америки, от Калифорнии до Аляски. Специалисты установили, что в период между летом 2015 года и весной 2016 года от голода погибли около миллиона особей.

Изменения климата привели к появлению участка океана около 1,6 тысячи км в диаметре, где температура воды выше на 3-6 градусов по Цельсию, чем в остальной акватории. В этом месте произошло резкое снижение числа микроскопических водорослей, которые питают целый ряд животных, от креветок до китов.

Из-за недостатка пищи в колониях птиц по всему региону в течение многих лет возникали проблемы с репродукцией. Так в течение сезона размножения 2015 года три колонии не произвели ни одного цыпленка. В 2016-м году число «бездетных» колоний выросло до 12. По словам орнитологов, ущерб может быть значительно больше, так как исследователи имеют возможность наблюдать только четверть существующих колоний.

«Масштабы этой катастрофы не имеют прецедентов, – заявил ведущий исследователь Вашингтонского университета Джон Пайетт. – Это тревожное и красноречивое предупреждение о том колоссальном воздействии, которое устойчивое потепление океана может оказать на всю морскую экосистему».

Согласно последним исследованиям с 1982 по 2016 год число дней, когда на поверхности Мирового океана наблюдалось резкое повышение температуры, увеличилось на 82%. Осенью 2019 года ученые обнаружили в океане рядом с США еще одно тепловое пятно. Кроме того, подобная область образовалась у побережья Новой Зеландии, ее размер превышает площадь Техаса.

Повышение температуры воды вызвало массовое цветение вредных водорослей вдоль западного побережья, что стало причиной гибели многих животных и стоило рыболовной отрасли миллионов долларов потерянного дохода.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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