Кислота в Мировом океане разрушает панцири крабов и чешую акул

Повышение уровня кислотности Мирового океана приводит к изменениям химического состава воды, что негативно отражается на морских обитателях с хитином. Так ученые обнаружили, что панцири данженесских крабов и чешуя южноафриканских кошачьих акул постепенно растворяются.

Мировой океан поглощает около трети углекислого газа, попадающего в атмосферу. В результате повышается кислотность мировых вод. Исследователи установили, что подобные изменения уже сказываются на отдельных видах.

Как пишет журнал Science of the Total Environment, панцири данженесских крабов имеют значительно повреждения именно по этой причине. В частности, некоторые особи этого вида утратили похожие на волоски чувствительные структуры, которые они обычно используют для навигации в своей среде обитания. При этом крабы с поврежденными панцирями были значительно меньше, чем их здоровые сородичи.

Ученые указывают, что изменения коснутся не только экосистем Тихого океана, но и окажут влияние на экономику прибрежных поселений, которая зависит от улова и продажи ракообразных.

Негативные последствия от повышения уровня кислотности океана могут испытать на себе и южноафриканские кошачьи акулы, которые, как считалось до недавнего времени, хорошо адаптируются к изменению окружающей среды. Однако при падении уровня pH до 7,3 начинается коррозия их чешуек.

Стоит отметить, что от изменений морской воды страдают моллюски и кораллы. Окисление также подавляет способность морских организмов к размножению.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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