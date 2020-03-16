Детали LEGO могут плавать в океане до 1300 лет

Пластмассовые детали конструктора LEGO могут тысячу лет плавать в Мировом океане. К такому выводу пришли британские ученые в ходе исследований найденного на берегу пластикового мусора.

Специалисты проанализировали состояние деталей LEGO, найденных на побережье Юго-Западной Англии в последние 10 лет. Результаты работы ученых университета Плимута опубликовал журнал Environmental Pollution.

Волонтеры собрали тысячи пластиковых предметов с берега. Исследователи измерили массу деталей конструктора, диаметр и высоту уцелевших шипов крепления, а также провели анализ и выяснили состав деталей, определив точный год выпуска.

Затем ученые сравнили найденные образцы с их неиспорченными аналогами, чтобы установить степень разрушения. В результате стало известно, что детали LEGO сохраняются в воде от 100 до 1300 лет в зависимости от размера предмета.

Лондон, Зоя Осколкова

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