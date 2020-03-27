Антропологи выяснили рацион европейских неандертальцев

В ходе раскопок, проведенных в португальской пещере Фигейра-Брава, расположенной в 30 км от Лиссабона, антропологи обнаружили больше количество раковин морских моллюсков, костей рыб и тюленей. На основании этих находок они пришли к выводу, что рацион проживавших в этой пещере неандертальцев наполовину состоял из представителей морской фауны. Исследование опубликовано в научном журнал Science.

Научное сообщество достаточно долго полагало, что неандертальцы сильно уступали в развитии кроманьонцам и другим ранним Homo sapiens. Считалось, что у них отсутствовала религия, устная речь, а прикладные навыки вроде умения разжигать огонь были практически не развиты. Проведенные в Хорватии, Израиле, Испании и Португалии раскопки показали, что эти представления были ошибочными.

Во время раскопок в пещере Фигейра-Брава, профессор Барселонского университета Жуан Зильян совместно с коллегами открыли еще одну «продвинутую» черту Homo neanderthalensis. Сегодня пещера располагается на берегу Атлантического океана, однако во времена ледникового периода, когда в ней проживали неандертальцы, она находилась на удалении нескольких километров от побережья. Но, несмотря на это, они вели успешный промысел в море.

В одном из слоев почвы, который сформировался примерно 96 тыс. лет назад, ученые нашли множество крупных раковин двустворчатых моллюсков разных видов, фрагменты панцирей крабов, кости угрей, акул, и других крупных морских рыб. В других отложениях археологи обнаружили кости морских котиков, дельфинов, пингвинов и других водоплавающих птиц, а также млекопитающих.

Ученые уверены, что хищники или падальщики не могли принести туда такой набор артефактов, в связи с чем, они сделали вывод, что все останки морской фауны попали в пещеру благодаря неандертальцам. Зильян считает, что рацион проживавших на побережье Атлантики неандертальцев наполовину состоял из морской фауны, а по своему развитию они почти не уступали кроманьонцам.

Лиссабон, Иван Гридин

Лиссабон. Другие новости 28.03.20

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