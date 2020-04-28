Жители Древнего Рима сортировали мусор

Жители города Помпеи занимались сортировкой мусора и вторичным его использованием. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование американских ученых.

Археологи Тулейнского университета Луизианы (США) изучили образцы почвы, взятые на месте города, разрушенного в 79 году нашей эры в результате извержения Везувия. Анализ показал, что органические и строительные отходы хранились отдельно. То есть, в то время римляне сортировали мусор.

Исследователи полагают, что часть зданий в городе Помпеи были сделаны из переработанных отходов. В частности, для строительства применялись крошеная плитка, осколки керамики, фрагменты штукатурки и прочих остатков некогда использованных вещей.

«Очевидно, жители Помпеи и окрестностей собирали, сортировали и продавали мусор для повторного применения», – рассказывает автор исследования Эллисон Эммерсон.

Ранее ученые полагали, что свалки Помпеи были образованы из мусора, который был вычищен из города после разрушительного землетрясения в 62 году н.э.. Однако теперь стало ясно, что полигоны были местом сортировки и переработки отходов.

Рим, Зоя Осколкова

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