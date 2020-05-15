Ученые заявили о большой опасности для планеты заменителей фреонов

Канадские ученые обнаружили, что токсичные соединения фтора и органических кислот, которые пришли на замену фреонов несколько десятилетий назад откладываются в льдах Арктики. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters.

Исследователи отмечают, что в последние десятилетия этих химических соединений в различных экосистемах растет. Данные ученых указывают на то, что запрет фреонов привел накоплению их токсичных заменителей, что свидетельствует о непредсказуемости тех или иных решений и принятых мер.

До середины 1980-х годов фреоны широко использовались в качестве хладагентов и компонентов стройматериалов, однако, когда было установлено, что они наносят непоправимый ущерб озоновому слою земли, они были запрещены.

Им на замену были разработаны новые соединения, которые не разрушали озоновый слой и использовались повсеместно. Только недавно климатологи установили, что они оказались сильнейшими парниковыми газами, которые оказывают воздействие на атмосферу в десятки тысяч раз большее, чем углекислота.

В ходе нового исследования, анализируя состав разных слоев льда двух разных уголках канадской Арктики, один из авторов исследования, доцент Йоркского университета в Торонто Кора Янг совместно с коллегами заметила, что в последние три десятилетия в них растет доля токсичных молекул. Изначально они не понимали, что это за соединения, и откуда они появились.

Они обратили внимание, что эти вещества стали появляться в начале 90-х годов прошлого века, когда человечество отказалось от использования опасных для озонового слоя фреонов и перешло на новые, как считалось безопасные заменители. В арктических льдах содержалось большое количество одного из подклассов подобных веществ, так называемых перфторированных карбоновых кислот.

По словам Янг, эти соединения практически не разлагаются в природе, соответственно, быстро накапливаются не только в многолетних льдах, но и в воде, почве. С учетом их токсичности, это может нанести ущерб экологии большим, чем озоновые дыры, заключили ученые.

Торонто, Иван Гридин

Торонто. Другие новости 16.05.20

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