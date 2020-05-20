В Нижней Саксонии, в угольном карьере вблизи города Шенинген археологи из Университета Тюбингена сделали имеющую большую ценность находку. Они обнаружили хорошо сохранившийся скелет европейского прямобивневого лесного слона (Palaeoloxodon antiquus), который жил в этих краях в среднем плейстоцене.

В Германии археологи обнаружили уникальный скелет лесного слона

Ранее в этой местности удавалось найти останки не менее десяти слонов этого вида, однако целый скелет – никогда до этого. Кости отлично сохранились, отметили археологи. «Мы нашли бивни длинной 2,3 метра, нижнюю челюсть, множество позвонков и ребер, кости от трех ног и даже пять подъязычных костей», – рассказал руководитель раскопок доктор Йорди Серангели.

Ученые полагают, что это была слониха, рост которой составлял порядка 3,2 метра в холке, а масса тела – около 6,8 тонны. Предположительно, она погибла около 300 тыс. лет назад на берегу древнего озера. Вероятной причиной смерти стала старость, так как ее зубы довольно сильно источены. В пользу этой версии говорит и то, что старые и больные слоны предпочитают держаться ближе к источникам воды, отметил археозоолог Иво Ферхайен.

Ученые отмечают, что тушу обглодали хищники и падальщики, так как на костях осталось множество следов от их зубов. Также они считают, что древние люди так же поживились мясом, шкурой и жиром слонихи, так как между костями скелета и между его костей было обнаружено около 30 осколков кремния, что указывает на разделку туши.

Наука утверждает, что 300 тысяч лет назад климат в данной местности напоминал сегодняшний, но фауна была значительно разнообразнее, а в районе древнего озера обитало около 20 видов крупных млекопитающих, пишет «Популярная Механика».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 20.05.20

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