В Гималаях обнаружен предвестник катастрофического землетрясения

Канадские ученые обнаружили в юго-восточной части Непала опасный разлом, способный спровоцировать сильнейшее землетрясение. Об этом сообщается на сайте PNAS.org.

Специалисты Альбертского университета проводили геологическую разведку нефтяных месторождений и выяснили, что фронт тектонического движения Гималайского горного хребта расположен на 40 км южнее, чем считалось до сих пор. Таким образом, зона деформации Гималаев более обширна, чем предполагалось.

«Сейсмические профили, которые мы сформировали во время экспедиции по поиску нефти, указали на существование опасного разлома. Речь идет об открытии, которое сопряжено с риском катастрофического землетрясения», – рассказал один из участников научной работы Джон Уолдрон.

В последние 20 лет в районе Непала произошло два серьезных землетрясения, жертвами которых стали 360 тысяч человек. Обнаруженный горизонтальный разлом может спровоцировать очень мощные подземные толчки.

Катманду, Зоя Осколкова

Катманду. Другие новости 16.07.20

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