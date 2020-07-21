Египетские археологи раскрыли тайну «кричащей» мумии

Ученые в Египте установили причину смерти женщины, мумия которой была найдена в погребальном комплексе в Дейр эль-Бахри. Об этом сообщает Ahram Online.

Исследователи Захи Хавассу и Сахару Салиму с помощью компьютерной томографии доказали, что смерть женщины наступила внезапно от сердечного приступа. Тело принцессы нашли через несколько часов после смерти. К тому моменту труп закоченел.

Положение тела женщины сохранили при бальзамировании. У мумии широко открыт рот, голова повернута, а ноги скрещены. Это говорит о том, что принцесса испытала сильную боль, прежде чем умерла.

Исследование показало, что 60-летняя женщина страдала от нескольких хронических заболеваний. Причиной сердечного приступа стал атеросклероз коронарных сосудов. Мумию обнаружили в конце XIX века, принцесса была захоронена среди 40 членов царской династии.

Каир, Зоя Осколкова

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