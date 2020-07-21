российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 июля 2020, 03:08 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Египетские археологи раскрыли тайну «кричащей» мумии

Фото: Cairo University

Ученые в Египте установили причину смерти женщины, мумия которой была найдена в погребальном комплексе в Дейр эль-Бахри. Об этом сообщает Ahram Online.

Исследователи Захи Хавассу и Сахару Салиму с помощью компьютерной томографии доказали, что смерть женщины наступила внезапно от сердечного приступа. Тело принцессы нашли через несколько часов после смерти. К тому моменту труп закоченел.

Положение тела женщины сохранили при бальзамировании. У мумии широко открыт рот, голова повернута, а ноги скрещены. Это говорит о том, что принцесса испытала сильную боль, прежде чем умерла.

Исследование показало, что 60-летняя женщина страдала от нескольких хронических заболеваний. Причиной сердечного приступа стал атеросклероз коронарных сосудов. Мумию обнаружили в конце XIX века, принцесса была захоронена среди 40 членов царской династии.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 22.07.20

В Мексике древняя гробница «восстала» из-под земли. / На Ямале местные жители нашли останки мамонта. / Илон Маск поделился идеями о чипировании человечества. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Египет

Египетские военные оценили возможности российских ЗРК С-500

Извержение вулкана на Аляске повлияло на события в Древнем Риме

Британские эксперты заявили о заражении коронавирусом 7 млрд человек до конца года

Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

У берегов Израиля обнаружили древний якорь с египетскими иероглифами

Залезть на пирамиду Хеопса и заплатить огромный штраф: туристов будут наказывать за штурм египетских пирамид

США посулили Египту санкции в случае закупок российских Су-35

Ученые установили настоящий возраст реки Нил

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Наука, Египет,