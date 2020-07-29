Ученые предрекли гибель человечества с вероятностью в 90%

Специалисты из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки провели исследование, которое показало, что примерно через 100 лет человечеству грозит коллапс из-за нехватки ресурсов.

Земля лишится последних лесов между 2100 и 2200 годами, показало компьютерное моделирование, основанное на данных вырубки деревьев по всему миру. Если люди продолжат бездумно уничтожать экосистемы, с вероятностью в 90% в это время произойдет крах человеческой цивилизации, пишет «Популярная механика» со ссылкой на исследование.

Ученые указывают на то, что люди не смогут выжить в получившейся окружающей среде. Климатические изменения и рост численности населения приведут к целому каскаду фундаментальных катастрофических явлений, итогом которых станет уничтожение цивилизации в том виде, в котором ее знаем мы.

По словам авторов исследования, люди еще могут предотвратить надвигающуюся катастрофу, однако для этого необходимо полностью изменить взгляды на потребление ресурсов природы.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 30.07.20

В США создали сверхточный имплантат для подключения мозга к компьютеру. / ВОЗ опровергла заявления о высокой заразности коронавируса во Вьетнаме. / Трамп допустил возможность поставок вакцины от Covid-19 на экспорт. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»