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Пятница, 31 июля 2020, 00:27 мск

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В водах Арктики обнаружили «вечные» химикаты

Ученые обнаружили в арктических водах химические соединения, которые не разлагаются и навсегда остаются в окружающей среде. Об этом сообщает Environmental Science & Technology.

Специалисты взяли пробы воды в проливе Фрам, что между Гренландией и Шпицбергеном – здесь смешиваются воды Атлантики и Северного Ледовитого океана. Анализ показал наличие почти трех десятков разных видов фторсодержащих поверхностно-активных веществ (PFAS), характерных для антропогенного загрязнения.

PFAS входит в состав бытовой химии, они могут сохраняться в природе тысячелетиями, нанося непоправимый вред организмам. Потенциально опасные химикаты уже проникли в питьевую воду и пищу, что вызывает самые серьезные опасения у специалистов.

Воздействие PFAS и подобных химических веществ на здоровье все еще обсуждается учеными. Например, в пробах нашли HFPO-DA – гексафторпропиленоксид-димерную кислоту. Это вещество было создано в качестве безопасной замены для PFOA – соединения, провоцирующего онкологические заболевания. Но безопасность HFPO-DA тоже находится под большим вопросом.

Осло, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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