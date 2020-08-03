Ученые предрекли всемирный потоп

Ученые Мельбурнского университета прогнозируют катастрофические наводнения, если человечество не начнет борьбу с глобальным потеплением. Под угрозой окажутся жизни более 300 млн человек, пишет журнал Nature.

«Даже если уровень Мирового океана будет расти медленно, мы будем наблюдать все более частые и разрушительные высокие приливы и штормовые волны. К 2100 году Землю ждет настоящий всемирный потоп, если нам не удастся взять под контроль климатические изменения», – говорят специалисты.

В настоящее время около 600 млн человек проживают на территориях, которые расположены ниже 10 метров уровня моря. Глобальное потепление растопит многовековые ледники, в результате эти районы окажутся под водой.

В своем исследовании австралийские ученые смоделировали худший вариант развития событий. Климатические изменения приведут к тому, что до конца текущего века в зоне прибрежного подтопления окажутся почти 300 млн человек, или 4% населения Земли. Возможный экономический ущерб, который повлекут наводнения, составит 14 трлн долларов.

Мельбурн, Зоя Осколкова

Мельбурн. Другие новости 01.08.20

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