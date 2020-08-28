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Суббота, 29 августа 2020, 00:10 мск

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Ученые нашли способ снизить смертность птиц из-за ветрогенераторов

Фото: onlinelibrary.wiley.com

Ученым из Скандинавии удалось найти наиболее эффективный способ избежать гибели птиц при ударах о лопасти ветрогенераторов. Чтобы найти лучшее решение для снижения экологического урона от использования «зеленой» энергии ветра, исследователям потребовалось десять лет, в ходе которых они собирали трупы птиц вокруг восьми генераторов и экспериментировали с методами отпугивания пернатых.

Оказалось, что простое окрашивание одной из лопастей в черный цвет позволяет из на 70% сократить число погибших из-за столкновения с ветряками птиц. Впрочем, ученые отметили, что из-за малой выборки их выводы могут оказаться поспешными, потому исследования следует продолжить. Статья опубликована в журнале Ecology and Evolution.

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 28.08.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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