Ученые нашли способ снизить смертность птиц из-за ветрогенераторов

Ученым из Скандинавии удалось найти наиболее эффективный способ избежать гибели птиц при ударах о лопасти ветрогенераторов. Чтобы найти лучшее решение для снижения экологического урона от использования «зеленой» энергии ветра, исследователям потребовалось десять лет, в ходе которых они собирали трупы птиц вокруг восьми генераторов и экспериментировали с методами отпугивания пернатых.

Оказалось, что простое окрашивание одной из лопастей в черный цвет позволяет из на 70% сократить число погибших из-за столкновения с ветряками птиц. Впрочем, ученые отметили, что из-за малой выборки их выводы могут оказаться поспешными, потому исследования следует продолжить. Статья опубликована в журнале Ecology and Evolution.

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 28.08.20

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