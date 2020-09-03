Ученые расшифровали древнейший анатомический атлас человека

Команда исследователей из университетов Бангора и Говарда выяснила, что обнаруженные в начале 1970-х годов в китайской гробнице рукописи – не что иное, как древнейший анатомический атлас человека. Исследование опубликовано в журнале The Anatomical Record, а краткий отчет о нем размещен на сайте Университета Бангора.

Сохранившийся фрагмент даосского манускрипта, выполнен тушью на шелке. Артефакт датирован 168 годом до нашей эры. В те годы в Китае правила династия Хань. Артефакт нашли в гробнице вблизи города Чанши в провинции Хунань.

Новое прочтение текста доказывает, что китайцы являлись одними из первых в мире анатомов. «Мы должны подойти к этим текстам с другой точки зрения, чем смотрит нынешняя медицина на отдельные органы – артерии, вены и нервы. У авторов манускрипта не было такого понимания. Они смотрели на тело с точки зрения традиционной китайской медицины, которая основана на философской концепции дополнительных противоположностей «инь» и «янь». Эта концепция хорошо знакома тем, кто увлекается восточным спиритизмом», – пояснил соавтор исследования Вивьен Шоу.

По оценкам авторов исследования, теперь есть все основания пересмотреть ключевую часть истории Китая, на которую приходится правление династии Хань. Изучение анатомии укладывается в рамки культуры того времени, считают ученые, пишет «РГ».

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 04.09.20

Ученые обнаружили в России 300 неучтенных видов рыб. / Ученые допустили существование жизни внутри звезд. / Ученые создали уникальный псевдопластичный гибрид из двух изначально хрупких углепластиков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»