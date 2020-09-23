Древние египтяне мумифицировали миллионы птиц

Французские ученые установили, откуда взялись птицы, мумии которых находят в огромных количествах в гробницах Египта. Исследование опубликовал журнал Scientific Reports.

Мумифицированных птиц давно обнаружили в египетских некрополях. Ученые предполагают, что их приносили в жертву богам Ра, Гору и Тоту. Археологи встречают миллионы мумий пернатых, среди которых большинство – ибисы.

Сотрудники Национального центра научных исследований Франции (CNRS) провели геохимический анализ мумифицированных птиц и выяснили их происхождение.

Оказалось, что мумии делали именно из диких особей, хотя, по одной из версий, птиц для мумификации выращивали.

«Если бы птиц разводили на фермах, то мы бы увидели большую однородность в изотопном составе их останков. Но мы обнаружили высокую вариабельность изотопов, указывающую на то, что эти птицы прилетали в Египет из разных регионов во время сезонной миграции», – отмечают исследователи.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 23.09.20

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