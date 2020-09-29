В Антарктиде нашли мумии древних пингвинов

В Антарктиде из-за глобального потепления из-под снега появились следы древней колонии пингвинов Адели. Американские ученые нашли мумии этих животных. Об этом пишет журнал Geology.

Специалисты Университета Северной Каролины в Уилмингтоне (США) изучили спутниковые снимки и обнаружили большие территории, не покрытые снегом на мысе Иризар.

Многие мумии пингвинов выглядели как свежие туши. Однако радиоуглеродное датирования показало, что этим останкам от 3 до 7 тысяч лет. «Тела сохранились из-за низких температур, но теперь начали стремительно портиться из-за потепления», – рассказывает ведущий автор исследования Стивен Эмсли.

По словам ученых, в последующем в Антарктиде будут все чаще обнаруживаться подобные находки. «Потепление продолжается, так что можно предположить, что нас ждет еще много интересных открытий на побережье моря Росса», – отметил Эмсли.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 29.09.20

Курганский губернатор Шумков и замминистра договорились сносить в Зауралье ветхие школы. / Замминистра Глушко в Кургане изучает школьное меню и знакомится с новыми учеными заведениями Зауралья. / Ученые УрФУ: глобальное потепление толкает жителей России на насилие и убийства. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»