Температура воды в Атлантике стала максимальной за три тысячи лет

Мировой океан продолжает нагреваться. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сотрудниками Массачусетского университета в Амхерсте и Университета Квебека.

По словам ученых, в последнее десятилетие вода в Атлантическом океане прогрелась до рекордных за почти три тысячи лет температур. Специалисты получили данные после анализа донных отложений в арктических районах Канады.

«Осадочные породы показали, что температура океанской воды подвержена циклическим колебаниям, но в последние десятки лет воды Атлантики нагреваются слишком стремительно. Уже сейчас можно говорить о рекордной за 2900 лет температуре, а она, что самое тревожное, продолжает расти», – отмечают авторы исследования.

Если процесс нагревания выходит за рамки обычного цикла, то это может стать причиной климатических сдвигов и, как следствие, разрушительных стихийных бедствий. Стремительно нагревающиеся океаны провоцируют ураганы, которые в последнее время стали происходить заметно чаще.

Квебек, Зоя Осколкова

Квебек. Другие новости 13.10.20

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