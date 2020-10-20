Ученые обнаружили ошибку строителей египетской пирамиды

Американские ученые обнаружили ошибку, которую допустили строители пирамиды Хеопса. Фундамент строения оказался не совсем квадратным.

Исследование провели специалисты фонда Гленна Дэша (США) и представители Ассоциации исследований Древнего Египта (AERA), пишет Express. Они воспользовались компьютерным моделированием и увидели изъян.

Дело в том, что для облицовки пирамиды использовался белый известняк, который потом удалили, предположительно, для строительства других объектов. Ученые обнаружили 84 точки, где остались отметины от внешнего облицовочного слоя.

«Мы нанесли эти точки на сетку, чтобы получить возможность применить линейную регрессию для определения первоначальных размеров пирамиды. Оказалось, что фундамент пирамиды не был идеально квадратным – мы обнаружили отклонения на десятки сантиметров», – отмечают исследователи. Тем не менее, по мнению ученых, древние египтяне вплотную приблизились к идеальным пропорциям.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 20.10.20

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