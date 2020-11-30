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Вторник, 1 декабря 2020, 00:38 мск

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В Иерусалиме ребенок нашел артефакт возрастом 3 тысячи лет

Фото: tmsifting.org

Девятилетний мальчик случайно обнаружил золотую бусину на Храмовой горе в Иерусалиме. Оказалось, что возраст украшения может достигать 3 тысяч лет. Об этом сообщается на сайте Temple Mount Sifting Project.

Маленькая бусина состоит из нескольких золотых шариков, которые прикреплены друг к другу в форме цветка. Украшение очень хорошо сохранилось, поэтому археологи сначала посчитали, что это современный предмет.

Анализ показал, что бусину создали во времена Первого Храма, то есть с 950 по 586 год до нашей эры. Золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.

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