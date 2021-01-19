В океане обнаружили неизвестных науке хищников

У берегов Австралии специалисты обнаружили глубоководных хищников, ранее неизвестных науке. Об этом говорится в статье, опубликованной Science Media Exchange.

Ученые из Квинсленда проводили изыскания в акватории Большого Австралийского залива. Они обнаружили три морские губки – Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix.

Открытые хищные организмы обитают на глубине от 160 до 3000 метров. Обычно губки добывают пищу с помощью фильтрации проточной морской воды, представители новых видов научились охотиться на других обитателей, к примеру, мелких ракообразных, с помощью специальных нитей и крючков.

«Это просто показывает, как много наших глубоких океанов еще предстоит исследовать», – отметил один из авторов научной работы, ведущий эксперт по хищным морским губкам, доктор Меррик Экинс. Он добавил, что новые виды стали первыми обнаруженными в Южной Австралии.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 19.01.21

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