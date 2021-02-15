Обнаруженные в Антарктиде странные существа могу исчезнуть из-за глобального потепления

Британские ученые обнаружили неизвестные ранее организмы, проживающие под шельфом Антарктиды. До конца непонятно, чем питаются эти существа и как выживают в столь суровых условиях. Однако люди могут никогда этого не узнать, обнаруженным формам жизни угрожает глобальное потепление.

Плавучие шельфовые ледники Антарктиды занимают площадь около 1,5 млн квадратных километров. Под ними находится практически неизведанное пространство, где могут обитать неизвестные науке виды. Один из таких описали исследователи в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.

Ученые пробурили шельфовый ледник Фильхнера на глубину 900 метров и уперлись в морское дно, в полученную скважину опустили камеру. Исследователи ожидали увидеть безжизненные илистые отложения, но нашли камни, к которым были прикреплены неподвижные животные неизвестного вида, напоминающие губок.

Оказалось, что под плавучими льдами, в полной темноте и при температуре минус 2,2 градуса Цельсия могут обитать не только хищные рыбы, черви, медузы или криль, но и фильтрующие организмы. Примечательно, что они находятся на расстоянии 1500 километров от ближайшего источника фотосинтеза.

В настоящее время люди могут только наблюдать за этими странными существами, так как нет технической возможности взять образец. Полярным ученым нужно как можно скорее искать новые инновационные способы исследований. Дело в том, что климатический кризис в любой момент может спровоцировать обрушение шельфового ледника и уничтожение форм жизни под ним.

Лондон, Зоя Осколкова

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