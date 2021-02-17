С помощью КТ ученые раскрыли шокирующие подробности гибели фараона Египта

Египетские специалисты применили современные технологии, чтобы выяснить детали гибели фараона Секененра Таа II. Мумию подвергли компьютерно-томографическому исследованию. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Medicine.

Секененра Таа II правил Египтом в 1569-1554 годах до нашей эры. Мумию обнаружили в 1880-х годах. Археологи сразу заметили, что тело фараона было в очень плохом состоянии, и предположили, что бальзамирование производилось в спешке, вдали от королевской мастерской мумификации.

Первые исследования показали, что Секененра умер от черепно-мозговых травм. Было три версии обстоятельств его гибели. Одни считали, что фараон погиб на поле боя во время битвы с гигсотами, оккупировавшими Центральный и Нижний Египет в течение ста лет. Другие предполагали, что он был схвачен в бою и казнен. Рассматривался такой вариант, что правителя убили во сне во время дворцового переворота.

КТ-сканирование и последующая компьютерная обработка рентгеновских снимков выявили, что руки фараона в момент смерти были связаны за спиной, а смертельные удары наносились пятью различными видами оружия. Специалисты считают это доказательством того, что Секененра был казнен показательно.

На момент гибели фараону было около 40 лет. Смерть Секененра побудила его преемников продолжить борьбу за объединение Египта и положила начало Нового царства, уверены ученые.

Каир, Зоя Осколкова

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