В воде Байкала обнаружили устойчивые к антибиотикам микроорганизмы

Некоторые микроорганизмы в Байкале оказались устойчивы к антибиотикам. Об этом сообщили специалисты Лимнологического института Сибирского отделения РАН.

По словам директора института, доктора геолого-минералогических наук Андрея Федотова, в образцах воды из Байкала обнаружили ксенобиотики – чужеродные для живых организмов химические вещества, не входящие в биотический круговорот. Пока неизвестно, какое влияние оказывают эти формы фармацевтической продукции.

Уже сейчас микробиологи определили, что в пелагической части (зона озера, не находящаяся в непосредственной близости от дна) Байкала встречаются, резистентные, то есть устойчивые к определенным антибиотикам микроорганизмы, передает «Интерфакс».

«Уже у некоторых видов в микробиоме тестируется, что они никак не реагируют на антибиотики, то есть они уже как-то адаптировались. Может, они изначально уже были, конечно, к ним устойчивы, но вторая гипотеза, в которую не хотелось бы верить, что они действительно присутствуют, и организмы стали к ним устойчивы, к этим антибиотикам», – добавил Федотов.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 15.03.21

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