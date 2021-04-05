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Вторник, 6 апреля 2021, 02:28 мск

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Глобальное потепление грозит обернуться «углеродной бомбой»

Фото: Pixabay

Таяние вечной мерзлоты освободит микроорганизмы, которые могут стать причиной появления «углеродной бомбы». К такому выводу пришли американские ученые.

Вечная мерзлота скрывает в себе примерно 1600 миллиардов тонн углерода, что более чем в два раза превосходит объем углерода в атмосфере Земли. Глобальное потепление приведет к тому, что бактерии, которые находятся в толще мерзлоты, начнут активно осваивать органику.

Этот процесс станет причиной образования огромных объемов парниковых газов. Причем, этот эффект будет не единственным. Ученые пока не могут предположить, к каким еще последствиям это приведет.

«В том-то и проблема, что бактерии в вечной мерзлоте представляют собой что-то вроде черного ящика, и нам, на самом деле, очень не хотелось бы, чтобы он открылся, – пояснил сотрудник Рочестерского технологического института в Нью-Йорке Кармоди МакКэлли. – Но он рано или поздно откроется, и этот факт серьезно повлияет на нашу планету. Возможно, нам придется иметь дело с чем-то вроде углеродной бомбы».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 05.04.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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