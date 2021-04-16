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Суббота, 17 апреля 2021, 03:39 мск

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В Египте откопали легендарные изумрудные рудники

Фото: Pixabay

Археологи обнаружили легендарные изумрудные копи в Египте. По словам ученых, процесс добычи драгоценных камней для египтян был сакральным.

Раскопки проходили в районе римско-византийского селения Монс Смарагдус. О том, что в регионе добывали изумруды, писали еще Плиний Старший и Клавдий Птолемей. В XIX веке рудники были открыты, однако непосредственно к раскопкам археологи приступили только три года назад.

К данному моменту обнаружены три здания и лишь одного из них непосредственно связано с поиском изумрудов. Вероятнее всего, в нем жили рабочие, а также был склад для инструментов и добытого сырья. Другое сооружение служило офисом администрации рудника и храмом, а третье имело культовое значение, поскольку здесь исследователи нашли различные религиозные предметы.

Археологам все-таки удалось найти и сами рудники. Так было обнаружено несколько локаций со следами берилла – одной из разновидностей изумрудов. Ученые считают, что копи относятся к периоду позднего Египта римского периода.

Каир, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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