Ученые придумали способ переработки пластика в топливо

Американские ученые нашли оптимальный способ переработки пластика в дешевое топливо. Исследование на эту тему опубликовал журнал Science Advances.

На сегодняшний день в мире переработано лишь 9% от всего когда-либо произведенного пластика. Около 12% пластиковых отходов было сожжено, 79% до сих пор находится на планете, при этом большая часть плавает в океане. Одноразовые пластмассы представляют огромную угрозу для окружающей среды.

Ученым из университета Делавэра удалось создать прямой метод преобразования полиолефинов в жидкие топлива, включая дизельное, реактивное и бензин. По утверждению авторов разработки, новая технология успешнее многих предыдущих способов, поскольку она требует на 50% меньше энергии.

Исследователи использовали химический процесс, называемый гидрокрекингом, чтобы разрушить углеродные связи в пластике с помощью катализаторов, состоящих из минералов, называемых цеолитами, и смешанных оксидов металлов. Одним из преимуществ данного метода является то, что сортировка пластика для этого не требуется.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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