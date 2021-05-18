Ученые подсчитали количество птиц на всей планете

Орнитологи пришли к выводу, что в настоящее время на Земле обитает порядка 50 млрд птиц. Данные, полученные во время этого исследования, помогут в сохранении биоразнообразия, пишет The Guardian.

Большую работу провели австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Они взяли за основу материалы проекта eBird и объединили с профессиональными научными наблюдениями.

Выяснилось, что численность пернатых превышает число людей примерно в шесть раз. В общей сложности орнитологи исследовали 9700 видов птиц.

При этом количество разных видов отличается друг от друга. Четыре вида (воробей, европейский скворец, делавэрская чайка и деревенская ласточка) весьма многочисленны и процветают. В то же время в мире очень мало распространенных видов птиц, но при этом много редких видов.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 17.05.21

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