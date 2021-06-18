Ученые создали бактерии, превращающие пластик в ванилин

Шотландские ученые нашли новый способ переработки пластика. Специалисты научились превращать пластиковые отходы в ванильный ароматизатор с помощью генно-модифицированных бактерий. Об этом сообщает The Guardian.

В настоящее время около 85% ванилина в мире производится из химических веществ, полученных из ископаемого топлива. При этом спрос на ванильный ароматизатор растет быстрее, чем увеличиваются объемы его производства.

Ученые Эдинбургского университета провели эксперимент, в ходе которого выделили из соединений полиэтилентерефталата основную составляющую, известную как терефталевая кислота. Затем с помощью генной инженерии создали бактерии для преобразования терефталевой кислоты в ванилин.

Дело в том, что терефталевая кислота и ванилин имеют очень похожий химический состав, и бактериям нужно лишь внести незначительные изменения в количество атомов водорода и кислорода.

Эдинбург, Зоя Осколкова

Эдинбург. Другие новости 18.06.21

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