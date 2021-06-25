Глобальное потепление заставило исчезнуть озеро в Антарктиде

Ученые раскрыли тайну внезапного исчезновения озера в Антарктиде. Вода просочилась через ледник. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Geophysical Research Letters.

Ученые проанализировали спутниковые снимки ледника Эймери в Восточной Антарктиде. Летом на поверхности собиралась талая вода, образуя озеро. Однако зимой 2019 года водоем внезапно исчез.

«Мы считаем, что вода, накопившаяся в глубоком озере, проделала трещину в шельфовом леднике под озером и вытекла в океан. Этот процесс известен как гидроразрыв», – сообщил ведущий автор исследования Роланд Уорнер.

Специалисты считают, что вода смогла проломить ледник толщиной порядка около 1,5 км из-за повышения температуры воздуха в Антарктике. При этом ледяная поверхность на месте озера опустилась на 80 метров, а окружающий плавучий ледник, сбросив водную нагрузку, поднялся на 36 метров.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.06.21

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