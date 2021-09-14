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Вторник, 14 сентября 2021, 14:15 мск

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Зоологи приучили коров к лотку ради минимизации вреда для экологии

Немецкие и новозеландские специалисты доказали, что коров можно научить ходить в туалет в определенном месте. По мнению ученых, это поможет снизить вред для окружающей среды и позволит фермерам не держать скот взаперти. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Ранее было установлено, что коровы, вернее их испражнения, являются источником парниковых газов. В значительной степени это происходит за счет аммиака из мочи, который при смешивании с почвой превращается в закись азота. Хуже всего дела обстоят там, где животных держат на свободном выпасе.

Зоологи считают, что решить проблему можно, научив коров и быков справлять нужду в определенных местах. Фермеры смогут собирать и отправлять на переработку выделения животных. Таким образом, вклад в глобальное потепление домашнего скота можно минимизировать.

Команда специалистов из Института биологии сельскохозяйственных животных Ассоциации Лейбница провела эксперимент. Телятам давали лакомство, когда они справляли нужду в специальном загоне, где пол покрыт пластиковой травой. Все 16 животных обучились ходить в туалет, но некоторые догадались чуть позже.

Тогда ученые взяли самых способных телят и провели эксперимент на пастбище, где корове может потребоваться преодолеть значительное расстояние, чтобы добраться до туалета. 10 телят из 11 продолжали мочиться в надлежащем месте. По итогам был сделан вывод, что в 72% случаев животные справляли нужду там, где требовалось.

Авторы исследования надеются, что их работа поспособствует решению серьезных экологических проблем. Так моделирование показывает, что, если 80% коровьей мочи будет скапливаться в определенных местах, выбросы аммиака сократятся на 56%. К тому же это положительно скажется на здоровье самих коров.

Берлин, Зоя Осколкова

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