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Понедельник, 27 декабря 2021, 11:07 мск

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Над Индийским океаном обнаружили летающие озера

Ученые обнаружили над Индийским океаном атмосферные озера, которые направляются к Африке и изливаются мощными ливнями. Об этом сообщается в статье, опубликованной Science Alert.

По данным исследователей Университета Майами (США), воздушные массы, пересыщенные водяными парами до давления 50 миллиметров ртутного столба, отрываются от основной массы влажного воздуха, так называемых, атмосферных рек. Такие озера существуют в течение как минимум недели и непрерывно текут от источника к берегу, таким образом, представляя собой отдельную дрейфующую массу влаги.

За пять лет метеорологи обнаружили 17 атмосферных озер, которые образовались в пределах 10 градусов широты от экватора. По предположению ученых, эти массы образуются и в других регионах Земли, где они превращаются в тропические циклоны.

Специалистам еще предстоит выяснить механизм отделения атмосферных озер и их перемещения. Вероятно, это связано с общей структурой ветров в регионе, определяемой глобальным климатом и его изменением. Но не исключено, что массы сами порождают локальные ветра и являются «самодвижущимися».

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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