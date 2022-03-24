Астрономические обсерватории вносят серьезный вклад в глобальное потепление

Ученые выяснили, что большие астрономические обсерватории способствуют изменению климата. Статья на соответствующую тему была опубликована в журнале Nature Astronomy.

Специалисты французского Института астрофизики и планетологии (IRAP) подсчитали, что ведущие астрономические обсерватории за время своего существования генерируют 20 млн тонн углекислого газа. Таким образом, они вносят серьезный вклад в глобальное потепление, основным антропогенным фактором которого считается CO2.

Ученые отметили, что в указанный объем входит весь углекислый газ, произведенный во время постройки и эксплуатации, а в случае с космическими телескопами, вроде James Webb, вклад вносит и доставка обсерватории на орбиту.

Углеродный след огромных обсерваторий, вроде строящегося на Гавайях 30-метрового телескопа, сравним с годовыми выбросами небольших стран, так как Эстония, Хорватия или Болгария. Если астрономы хотят уложиться в план по глобальному сокращению выбросов углекислого газа, им придется уменьшить показатели в 20 раз.

Париж, Зоя Осколкова

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