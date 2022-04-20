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Среда, 20 апреля 2022, 13:55 мск

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Площадь ледяного покрова Антарктики достигла рекордно низкого уровня

Фото: Pixabay

Китайские ученые провели измерения и выяснили, что уровень морского льда в Антарктике сейчас является рекордно низким с самого начала спутниковых наблюдений. Статья об этом опубликована в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

В исследовании участвовали гляциологи из Университета имени Сунь Ятсена и Лаборатории морской инженерии и науки Южного Гуандуна (Чжухай) в Китае. Они изучили информацию за период с 1979 по 2022 год, собранную Национальным центром данных по снегу и льду США.

Ледовый покров в Антарктике занимает теперь менее 1,4 млн кв. км, и 25 февраля измеренная площадь морского льда в морях Беллинсгаузена, Амундсена и Уэдделла оказалась примерно на 30% ниже средних показателей 1981-2010 годов.

Инфракрасное излучение и видимый свет в летнее время работают со все большей интенсивностью, создавая положительную обратную связь в результате необратимого снижения степени белизны поверхности и роста температур. «Морской лед выглядит белее, чем темное незамерзшее море, которое меньше отражает тепло и больше его поглощает, что, в свою очередь, приводит к таянию большего количества морского льда и большему поглощению тепла», – поясняет один из авторов исследования Ян Цинхуа.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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