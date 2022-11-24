Экологи предрекли снежный апокалипсис в России из-за глобального потепления

Японские экологи считают, что глобальное потепление спровоцирует обильные снегопады на севере России. Статью об этом опубликовал журнал Climate and Atmospheric Science.

Специалисты Университета Хоккайдо создали компьютерную модель, в основу которой загрузили данные об изменениях климата, собранных за последние 55 лет. В частности, учитывались сведения о количестве испаряющейся с поверхности океанов воды.

Таким образом, стало понятно, что при таянии льдов Северного Ледовитого океана вода испаряется и переносится южнее, в северную часть Евразии. Это становится причиной увеличения частоты и мощности снегопадов в Сибири.

Моделирование показало, что сильнее всего вода испаряется из Баренцева и Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Этот процесс, по словам ученых, станет более заметным в ближайшие годы.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»