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Пятница, 3 марта 2023, 10:33 мск

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В пирамиде Хеопса с помощью сканирования обнаружили новый коридор

Фото: Freepik

Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор с помощью технологии сканирования. Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса.

Работа по детальному изучению монументов Гизы началась в 2015 году. В исследовании принимали участие специалисты Высшего совета по делам памятников древности Египта и университетов США, Франции, Японии, Германии и Канады.

Длина коридора – 9 метров, а ширина – 2,1 метра. По словам ученых, это открытие одно из самых важных, сделанных в пирамиде Хеопса в современную эпоху. Внутри строения, созданного примерно в 2560 г. до н.э., находятся две большие камеры – комнаты царей и цариц. Из каждой наверх ведут две шахты. Раньше археологи направляли по коридорам дроны, но те постоянно натыкались на новые двери. Специалисты надеются, что сканирование поможет в их работе.

Стоит отметить, что пирамида Хеопса – самая большая и самая древняя из трех Великих пирамид. При этом мумия самого фараона до сих пор не найдена.

Египет, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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