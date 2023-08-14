российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 августа 2023, 12:45 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Ученые заявили о снижении скорости фотосинтеза по всему миру

Последние исследования показали, что с увеличением концентрации углекислого газа рост скорости фотосинтеза во всем мире резко замедлился. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Science.

Как известно, в процессе фотосинтеза растения поглощают и превращают углекислый газ и воду в углеводы и выделяют кислород. Ранние научные работы показывали, что по мере роста уровня СО2 в атмосфере фотосинтез ускорялся.

Китайские и американские специалисты изучили данные о количестве углекислого газа и воды в атмосфере, собранные наземными датчиками по всему миру в период с 1982 по 2016 год, а также проанализировали спутниковые снимки областей, покрытых растительностью. Новое исследование обнаружило, что повышение содержания CO2 в атмосфере замедлило темпы роста глобального фотосинтеза.

По мнению ученых, это произошло из-за снижения уровня влаги в атмосфере. Климат на планете становится теплее и суше, в результате скорость фотосинтеза может вообще перестать расти.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

На реке Северная Двина произошел разлив нефтепродуктов / Аномальная жара угрожает продовольственной безопасности всей планеты / На курорты Турции обрушится новая волна жары / В Италии и Франции температура воздуха подскочила до рекордного уровня / Дизтопливо вылилось в реку Лена под Иркутском / Африке грозит вымирание к 2080 году из-за изменений климата / В Испании объявили уровень крайней опасности из-за 44-градусной жары / В Японии полностью прорыли туннель для сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Наука, Экология,