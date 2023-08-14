Ученые заявили о снижении скорости фотосинтеза по всему миру

Последние исследования показали, что с увеличением концентрации углекислого газа рост скорости фотосинтеза во всем мире резко замедлился. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Science.

Как известно, в процессе фотосинтеза растения поглощают и превращают углекислый газ и воду в углеводы и выделяют кислород. Ранние научные работы показывали, что по мере роста уровня СО2 в атмосфере фотосинтез ускорялся.

Китайские и американские специалисты изучили данные о количестве углекислого газа и воды в атмосфере, собранные наземными датчиками по всему миру в период с 1982 по 2016 год, а также проанализировали спутниковые снимки областей, покрытых растительностью. Новое исследование обнаружило, что повышение содержания CO2 в атмосфере замедлило темпы роста глобального фотосинтеза.

По мнению ученых, это произошло из-за снижения уровня влаги в атмосфере. Климат на планете становится теплее и суше, в результате скорость фотосинтеза может вообще перестать расти.

Москва, Зоя Осколкова

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