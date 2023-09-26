Ученые нашли связь между глобальным потеплением и потреблением алкоголя

Американские ученые пришли к выводу, что глобальное потепление влияет на потребление алкогольных напитков. Статья с соответствующим исследованием была опубликована в журнале Communications Medicine.

Специалисты Колумбийского университета проанализировали данные о 671,6 тысячи обращений в учреждения здравоохранения, связанных с употреблением спиртного и наркотических веществ. В выборку попали случаи за последние 20 лет.

Выяснилось, что чем выше становилась температура воздуха, тем больше людей попадало в больницы по причинам, связанным с алкоголем. Поводы для обращения к врачам были разные – от обезвоживания до травм, полученных из-за вождения в нетрезвом виде.

В то же время потребление наркотиков росло только до повышения температуры до предела в 18,8°C. «Мы увидели, что в периоды более высоких температур наблюдалось увеличение числа посещений больниц в связи со злоупотреблением алкоголя и психоактивных веществ. Это привлекает внимание к некоторым менее очевидным потенциальным последствиям изменения климата», – отметил один из авторов работы, доктор Робби Паркс.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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