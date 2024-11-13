В Севастополе возбудили дело о теракте после гибели военного при взрыве

В Севастополе возбуждено уголовное дело о теракте после взрыва автомобиля, в котором погиб военнослужащий. Об этом сообщили в Следственном комитете.

ЧП случилось сегодня на улице Шевченко. Предположительно, в автомобиле сдетонировало самодельное взрывное устройство. В этот момент в машине находился мужчина, он скончался на месте происшествия.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, нельзя исключать возможность диверсии.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (пункт «б» части 3 статьи 205, часть 1 статьи 222.1 УК РФ)", – говорится в сообщении регионального управления СКР.

По предварительным данным, причиной взрыва стало СВУ, прикрепленное к днищу автомобиля. «Следователями назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причастные к совершению преступления лица и иные обстоятельства произошедшего», – добавили в ведомстве.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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