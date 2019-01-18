В Германии контрабандист спрятал змею в штанах

В аэропорту Берлина задержали мужчину, который незаконно попытался пронести змею в самолет. Контрабандист спрятал пресмыкающееся в собственных штанах.

Как сообщает портал The Sun, пассажир рейса, направлявшегося в Израиль, спрятал 40-сантиметровую змею в своих брюках. При этом мужчина не смог предоставить каких-либо документов на животное.

В результате змею конфисковали и отправили ее в центр спасения животных в Бранденбурге. Нарушителю придется заплатить штраф.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 18.01.19

Голая Анастасия Волочкова упала в сугроб. / Депортированных из Таиланда Лесли и Рыбку задержали в Москве. / Собчак рассказала, зачем объявилась в Киеве и не смогла промолчать о Порошенко. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»