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Пятница, 18 января 2019, 16:21 мск

Новости Бульварное чтиво

В Германии контрабандист спрятал змею в штанах

В аэропорту Берлина задержали мужчину, который незаконно попытался пронести змею в самолет. Контрабандист спрятал пресмыкающееся в собственных штанах.

Как сообщает портал The Sun, пассажир рейса, направлявшегося в Израиль, спрятал 40-сантиметровую змею в своих брюках. При этом мужчина не смог предоставить каких-либо документов на животное.

В результате змею конфисковали и отправили ее в центр спасения животных в Бранденбурге. Нарушителю придется заплатить штраф.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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