Китайских военных обучили навыкам выживания в сибирской тайге

Военнослужащие из Китая прошли курс подготовки российского спецназа со старообрядцами в Сибири. Китайских офицеров обучили базовым навыкам выживания в тайге.

Военных из КНР облачили в российскую экипировку и перебросили вертолетами в тренировочный лагерь Ергаки на юге Красноярского края, где ежегодно подготавливают около 700 бойцов, передает РИА «Новости». В этом районе отсутствует сотовая связь, а снег лежит около девяти месяцев в году.

По словам помощника командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковника Ярослава Рощупкина, участие в учениях приняли сибирские старообрядцы. Отмечается, что староверов привлекли к участию в рейдах спецподразделений с курсом выживания в тайге еще в 2015 году, они искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники.

«Староверы преподали гостям из Поднебесной базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири: как ориентироваться на местности, преодолевать скалы, ущелья и водные преграды, добывать огонь, пищу и питьевую воду, обустраивать ночлег, оказывать неотложную медпомощь», – заявил Рощупкин. В особенности китайские военные оценили рыбалку самодельными снастями.

Совместные курсы военных КНР и России были организованы в рамках международной деятельности Минобороны РФ на 2017 год, отметил полковник.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 08.06.17

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