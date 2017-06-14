Более тысячи видов товаров из Китая оказались некачественными

Роспотребнадзор сообщил об обнаружении более тысячи наименований некачественной продукции из КНР. Большинство нарушений связаны с неправильной маркировкой, но есть среди изъятых товаров и опасные для здоровья.

Китайская продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов, была выявлена специалистами Роспотребнадзора с 2016 по 2017 год. «Наибольший объем – около 52% – приходится на игрушки, почти 27% выявленной несоответствующей продукции на продукцию легкой промышленности, также около 16% на продукцию, предназначенную для детей и подростков и около 5% продукции с нарушениями – на пищевую продукцию», – говорится в сообщении службы.

Что касается детских товаров, китайские производители часто не указывают возраст, для которого предназначена игрушка, а также не ставят дату изготовления. Впрочем, встречаются и более грубые нарушения, так в некоторых видах игрушек обнаружено превышенное содержание фенола, другие издавали слишком громкие для детских ушей звуки.

В продукции легкой промышленности чаше всего нарушаются нормы гигроскопичности и воздухопроницаемости, а также отсутствуют контрольно-информационные знаки на меховых изделиях.

В биологически активных добавках к пище из КНР были найдены запрещенные вещества, в овощах – нитраты и химические элементы, а в рыбе содержания глазури превышало норму почти в пять раз.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за ситуацией. Все некачественные товары, обнаруженные ранее, были изъяты из оборота.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.06.17

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