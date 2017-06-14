Среда, 14 июня 2017, 13:57 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

Более тысячи видов товаров из Китая оказались некачественными

Более тысячи видов товаров из Китая оказались некачественными

Роспотребнадзор сообщил об обнаружении более тысячи наименований некачественной продукции из КНР. Большинство нарушений связаны с неправильной маркировкой, но есть среди изъятых товаров и опасные для здоровья.

Китайская продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов, была выявлена специалистами Роспотребнадзора с 2016 по 2017 год. «Наибольший объем – около 52% – приходится на игрушки, почти 27% выявленной несоответствующей продукции на продукцию легкой промышленности, также около 16% на продукцию, предназначенную для детей и подростков и около 5% продукции с нарушениями – на пищевую продукцию», – говорится в сообщении службы.

Что касается детских товаров, китайские производители часто не указывают возраст, для которого предназначена игрушка, а также не ставят дату изготовления. Впрочем, встречаются и более грубые нарушения, так в некоторых видах игрушек обнаружено превышенное содержание фенола, другие издавали слишком громкие для детских ушей звуки.

В продукции легкой промышленности чаше всего нарушаются нормы гигроскопичности и воздухопроницаемости, а также отсутствуют контрольно-информационные знаки на меховых изделиях.

В биологически активных добавках к пище из КНР были найдены запрещенные вещества, в овощах – нитраты и химические элементы, а в рыбе содержания глазури превышало норму почти в пять раз.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за ситуацией. Все некачественные товары, обнаруженные ранее, были изъяты из оборота.

Москва, Зоя Осколкова

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