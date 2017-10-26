США назвали Россию основным «экспортером» боевиков в ИГ*

Американские эксперты подсчитали, сколько россиян воюет в рядах террористической организации «Исламское государство»*. По мнению западных специалистов, больше всего боевиков экстремистской группировки приехали из России, на втором месте Саудовская Аравия.

Согласно данным американской консалтинговой компании Soufan Group, в рядах ИГИЛ* на территории Сирии и Ирака воюет 3417 граждан России. 3224 иностранных наемника прибыли на территорию «халифата» из Саудовской Аравии. На третьем месте Иордания – 3000 человек, затем идут Тунис (2926 боевиков) и Франция (1910 граждан).

В свою очередь российские эксперты считают, что некорректно называть Россию главным «поставщиком» боевиков в ИГ*. Большая часть наемников прибывает из стран Европы. К тому же американские эксперты не упоминают о том, кто именно тренирует террористов и обеспечивает их оружием.

Ранее Россия официально признавала, что в рядах террористов есть российские граждане, отмечает эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов в эфире радио Sputnik. По мнению эксперта, именно США взращивают боевиков и обеспечивают натовским оружием. «Но дело в том, что американская сторона все перекладывает с больной головы на здоровую. Хорошо известно, что формирование экстремистских сил на территории России проходило при прямом и активном участии западных спецслужб. Эти вещи разоблачались очень часто», – заявил Соколов.

*«Исламское государство», ИГИЛ, ИГ – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 26.10.17

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