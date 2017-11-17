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Пятница, 17 ноября 2017, 16:24 мск

Политика

Эрдоган раскритиковал США за помощь террористам

Эрдоган раскритиковал США за помощь террористам
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в поддержке террористов. По его словам, американцы выделили боевикам запрещенной в России группировки «Исламское государство» «кучу долларов».

Вашингтон не выполняет обещаний, данных в начале сирийского кризиса, потому Турция не желает союзничать с США по городу Африну, отметил Эрдоган. «США постоянно нарушали наши договоренности. В Манбидже, в Ракке. Когда мы предлагали вместе там работать, они обещали, что там не останется ни одного члена сил самообороны сирийских курдов, не волнуйтесь. И не сдержали слово. Сейчас в США сменилось руководство, но все осталось по-прежнему»,– цитирует турецкого лидера РИА «Новости».

Эрдоган выразил разочарования действиями американских властей и заявил, что Вашингтон финансирует террористов. «Сказали, что борются с ИГ*, а сами что сделали? Кучу долларов ИГ* дали», – посетовал президент.

Кроме того, турецкий политик усомнился в целях США в Сирии. «Вы находитесь в 12 тысячах километров от Сирии, а у вас там 11 баз. Зачем вы туда приходите?" – задался вопросом Эрдоган.

Анкара, Зоя Осколкова

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