Минобороны обвинило США в прикрытии вооруженных отрядов ИГ в Сирии

Американцы лишь имитируют борьбу с боевикамb в Сирии, а на деле прикрывают их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке и мешают российским ВКС наносить удары. Такое заявление распространило Минобороны РФ.

Командование вооруженных сил США отказалось наносить авиаудары по боевикам запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), отступающим из-под города Абу-Кемаль, и, более того, пытались помешать действия самолетов Воздушно-космических сил России, говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что на фотографиях, которые сделаны 9 ноября российскими беспилотниками, видно, как боевики ИГ (запрещена в РФ), «спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск», многокилометровыми колоннами покидают город в направлении сирийско-иракской границы.

«Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что дважды обращались к командованию возглавляемой США «международной коалиции» с предложением о совместных атаках на отходящие от Абу-Кемаля колонны боевиков ИГ, но получили отказ.

«Американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГ (запрещена в РФ), ссылаясь на то, что, по их данным, боевики «добровольно сдаются им в плен» и теперь подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными». При этом на запросы командования российской группировки: почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением игиловцы осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Абу Кемаля, американцы ничего ответить не смогли», – подчеркивается в сообщении.

В документе особо отмечается, что авиация коалиции пыталась препятствовать действиям ВКС, для чего ее ударные самолеты входили в закрытую для них (по согласованию с Центром совместных воздушных операций) зону вокруг Абу-Кемаля.

«Подобные действия «коалиции» свидетельствуют о том, что стремительное наступление сирийских войск в Абу-Кемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных сирийскому правительству «проамериканских» органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата. При этом в роли местных «проамериканских» сил, якобы контролирующих город, должны были выступить сами боевики ИГ (запрещена в РФ), «перекрасившиеся» в цвета Сирийских демократических сил (СДС), подтверждением чему служат обнаруженные в Абу-Кемале флаги, используемые формированиями СДС», – говорится в сообщении Минобороны.

Как напоминает РБК, в начале октября официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал главной помехой разгрому ИГ (запрещена в РФ) действия военных США, которые контролировали зону вокруг города Эт-Танф, и откуда проводились атаки боевиков ИГ (запрещена в РФ).

Конашенков подчеркнул, что атаки боевиков ИГ (запрещена в РФ) на посты сирийской армии, прикрывающие трассу Пальмира – Дейр-Эз-Зор, и атака на город Эль-Карьятейн велись из зоны безопасности, куда американцы «на пушечный выстрел» не подпускают сирийские войска.

В конце сентября 2017 года Минобороны заявляло, что в окрестностях опорных пунктов спецназа США, которые дислоцированы в подконтрольных ИГ (запрещена в РФ) районах, нет следов боевых действий, что весьма странно. «Нет воронок от разрыва артиллерийских или авиационных боеприпасов. С учетом двухлетнего боевого опыта, полученного действующими в тылу террористов ИГ (запрещена в РФ) военнослужащими российских Сил специальных операций, все это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ?» – заявило тогда Минобороны.

В тот же день РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники сообщило, что расследование по факту гибели в районе города Дейр-эз-Зор российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова показало, что минометный удар по командному пункту сирийской армии нанесли боевики, которые точно знали, где находится военный советник. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал гибель Асапова «платой кровью за двуличие американской политики» в Сирии.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 14.11.17

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