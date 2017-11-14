Минобороны РФ выдало кадры из игры за доказательство сотрудничества США и ИГ

Минобороны России опубликовало в Facebook и Twitter фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков запрещенной в России и многих других странах мира террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).

Как писал «Новый День», ранее в оборонном ведомстве заявили, что кадры сделаны при помощи российских беспилотников 9 ноября в районе города Абу-Камаль, который считается одним из последних крупных оплотов ИГ в Сирии. Однако оказалось, что один из снимков точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron – симулятора управления американским самолетом огневой поддержки сухопутных войск Lockheed AC-130.

Кадр, опубликованный Минобороны РФ

Видеозапись геймплея AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron Кадр: Byte Conveyor Studios / YouTube

Как отмечает «Лента.ру», Conflict Intelligence Team пишет в Telegram, что три других изображения, использованные в публикации Минобороны, оказались кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году.

Отметим, что Минобороны удалило кадры, ранее опубликованные в социальных сетях вместе с заявлением о том, что США оказывали помощь боевикам ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. Это произошло после 14:00 мск.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.11.17

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