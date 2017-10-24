На складе террористов в Сирии нашли новейшее оружие НАТО

Военнослужащие сирийской армии захватили крупнейший склад боевиков «Исламского государства»*, на котором оказалось оружие производства США, Бельгии и Великобритании, стоящее на вооружении стран НАТО.

По словам бригадного генерала Сирийской Арабской Армии Хасана Сухейла, склад с вооружением террористов находился в городе Меядин на востоке Сирии. «Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ* оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства», – цитирует генерала «Интерфакс».

На складе оказались образцы вооружения производства США, Бельгии и Великобритании, которые поставляются в страны-члены НАТО. Кроме того, там были системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов.

*«Исламское государство», ИГИЛ, ИГ – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Дамаск, Зоя Осколкова

Дамаск. Другие новости 24.10.17

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