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Вторник, 24 октября 2017, 13:25 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

На складе террористов в Сирии нашли новейшее оружие НАТО

На складе террористов в Сирии нашли новейшее оружие НАТО
Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие сирийской армии захватили крупнейший склад боевиков «Исламского государства»*, на котором оказалось оружие производства США, Бельгии и Великобритании, стоящее на вооружении стран НАТО.

По словам бригадного генерала Сирийской Арабской Армии Хасана Сухейла, склад с вооружением террористов находился в городе Меядин на востоке Сирии. «Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ* оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства», – цитирует генерала «Интерфакс».

На складе оказались образцы вооружения производства США, Бельгии и Великобритании, которые поставляются в страны-члены НАТО. Кроме того, там были системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов.

*«Исламское государство», ИГИЛ, ИГ – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Дамаск, Зоя Осколкова

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