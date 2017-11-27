ФСБ возьмет под контроль геймеров в целях борьбы с терроризмом

Федеральная служба безопасности по поручению Совбеза должна разработать и ввести идентификацию пользователей онлайн-игр и социальных сетей с помощью сотовых телефонов. Власти считают, что так можно будет контролировать переписку террористов, которые для подготовки атак используют игровые чаты. Эксперты посчитали меру избыточной.

Дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете Минкомсвязи совместно с ФСБ разработает до 1 июня 2018 года, такое решение было принято на заседании Совета безопасности России 26 октября, пишет РБК.

Таким образом, на соцсети и онлайн-игры будет распространено требование об обязательной идентификации пользователей по номеру мобильного телефона и передаче этих данных правоохранителям по запросу, которому должны подчиняться мессенджеры с 1 января 2018 года.

Пока точно неизвестно, каким образом будет организован процесс идентификации, порядок определят подзаконные акты. Однако эксперты считают, что в рамках так называемого «закона Яровой» ОРИ и так должны хранить переписку пользователей в течение полугода, а потому новые меры будут избыточными. Операторы уже идентифицируют абонентов по действующему законодательству, а соцсети запрашивают у пользователей номер телефона для подтверждения аккаунта.

Ранее представитель властей не раз упоминали, что террористы используют в качестве средства коммуникации игровые чаты. В этом случае практически невозможно определить, относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки, говорил ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По данным компаний, занимающихся распространением онлайн-игр, в России насчитывается более 47 млн человек, которые играют в Сети. При этом во всем мире выпускаются десятки тысяч игр в год, большая часть которых содержат чаты. «Каким образом они собираются заставить всех разработчиков в мире исполнять требования российского законодательства, когда доля российского рынка от мирового составляет около 2%?» – задается вопросом основатель компании-разработчика игр Nival Сергей Орловский. По его словам, большинство иностранных корпораций попросту проигнорируют требование, вероятно, лишь крупнейшие разработчики введут идентификацию своих пользователей.

Кроме того, эксперты предположили, что нововведение преследует целью не только отслеживание переговоров террористов, но планов по координации митингов оппозиции в игровых чатах. На площадках популярных игр с огромной аудиторий часто ведутся разговоры на политические темы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.11.17

Водитель, устроивший ДТП с двумя погибшими, получил 2,5 года колонии. / В Екатеринбурге ребенка-инвалида с билетом высадили из автобуса. Прокуратура начала проверку. / Маматов подал в суд на «Малину» и грозит банкротством «Контент-королю». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»