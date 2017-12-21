«Бред и перегиб»: первокурсник Кадыров возглавил полицию Грозного

Чеченский лидер Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности начальника управления МВД по Грозному Хас-Магомеда Кадырова. Новый главный полицейский республики состоит в чине младшего лейтенанта и является студентом первого курса заочного отделения Чеченского госуниверситета. Назначение столь молодого человека, да еще и возможно родственника, породило жаркую дискуссию. Однако в правительстве Чечни кандидатуру Хас-Магомеда Кадырова посчитали подходящей из-за результатов, которые он показал во время работы.

Ранее Хас-Магомед работал помощником Рамзана Кадырова, о его назначении стало известно 18 декабря, когда глава Чечни представил его личному составу УВД РФ по городу Грозному. «Это энергичный и трудолюбивый, прекрасно подготовленный руководитель. На ранее занимаемых должностях он зарекомендовал себя только с отличной стороны», – цитирует чеченского лидера РБК. Эту новость Кадыров опубликовал в своем Instagram, где упомянул, что «Хас-Магомед выведет работу управления на более высокий уровень».

Кроме того, информация о новом начальнике появилась на сайте чеченского МВД. В подчинении у Кадырова находятся несколько полковников, майоров и других старших полицейских чинов. Этот факт несколько смутил пользователей соцстей, которые удивились столь молодому человеку на таком посту. «Бред, лейтенант молодой будет командовать полковниками (ветеранами войны), обидно за офицеров, которые уже по 20-30 лет работают в органах, кровью и потом служили своей республике, получали за это награды и должности, и тут их так подкололи», – пишет один из комментаторов под постом Рамзана Кадырова.

По словам главы Московского межрегионального профсоюза полиции Михаила Пашкина, младший лейтенант на посту и.о. начальника управления МВД по Грозному – это «перегиб», однако нарушения закона в этом нет. «Молодой младший лейтенант должен будет еще обучаться у тех, кто ему подчиняется. Руководитель должен, наоборот, обучать своих подчиненных. Дело в том, что в нашей стране возможно все. Люди это поняли уже давным-давно, удивляться здесь нечему. Можно только сожалеть о том, что ОВД так низко пал», – отметил Пашкин.

В свою очередь чеченские власти не видят ничего предосудительного в назначении Хас-Магомеда. Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров охарактеризовал нового начальника чеченских полицейских как борца за общественный порядок и грозу наркобизнеса. Он привел в пример исторических личностей, которые добивались успеха в раннем возрасте – Наполеона и османского предводителя Султана Мехмеда. «И как вы думаете, уместно ли сегодня спрашивать о том, насколько он молодой и насколько он справится? Он носит фамилию Кадыров, а если он носит фамилию Кадыров, то он не только справится, он станет блестящим примером того, как нужно бороться с правонарушениями», – подчеркнул Умаров.

Кстати, данные о возрасте Хас-Магомеда и его возможном родстве с Рамзаном Кадыровым остаются загадкой. Умаров уклончиво ответил на это вопрос, назвав всех чеченцев братьями, а также предложил брать пример с Чечни в назначении на высокие посты молодых перспективных людей. «Берите пример с Чеченской Республики. Она делает ставку на молодых, глубоких, верующих ребят, которые будут показывать результаты по примеру Рамзана Кадырова», – заключил министр.

Грозный, Зоя Осколкова

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